 Problème aux cordes vocales: Shakira reporte des concerts 

La chanteuse colombienne Shakira a reporté ses premiers concerts européens prévus à Paris ce vendredi et samedi, à Anvers dimanche et à Amsterdam mardi, en raison d'un problème de cordes vocales, a annoncé le promoteur Live Nation.

«Nous sommes au regret d'annoncer le report des dates de la tournée El Dorado World Tour, initialement prévues les 10 et 11 novembre à Paris, le 12 novembre à Anvers et le 14 novembre à Amsterdam, sous les ordres de son médecin, car la chanteuse se rétablit encore au niveau des cordes vocales», informe le communiqué.

Les concerts, comme celui également annulé à Cologne où elle devait ouvrir sa tournée mondiale mercredi soir, attendent d'être reprogrammés. À ce titre, le promoteur conseille aux possesseurs de billets de les garder.

«Shakira est vraiment attristée de ne pas voir ses fans, et est reconnaissante pour tout le soutien qu'ils lui ont montré pendant cette période difficile. Elle a hâte de remonter sur scène le plus tôt possible et fait tout ce qui est en son pouvoir pour se rétablir dans les prochains jours», ajoute le promoteur.

La star colombienne devrait revenir sur scène le 16 novembre à Montpellier, selon Live Nation. Elle passera ensuite notamment par Lyon (28 novembre) et Zurich (1er décembre), avant de se produire aux États-Unis en janvier et février.

La chanteuse de Whenever, Wherever et Waka Waka fait partie des célébrités épinglées par l'enquête des «Paradise papers» sur les pratiques d'optimisation fiscale à l'échelle mondiale.

Shakira, qui vit à Barcelone, serait domiciliée aux Bahamas pour des raisons fiscales et aurait transféré à Malte et au Luxembourg ses droits d'auteur, environ 31,6 millions d'euros, d'après Le Monde, membre du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ), qui publie depuis dimanche des révélations issues de l'enquête.