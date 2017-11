Andréanne A. Malette: remixer ma vie

La finaliste de Star Académie 2012 a lancé vendredi son deuxième album, qui porte son nom et qu'elle a autoproduit et coréalisé avec Luc Tellier. «Je me suis découvert un intérêt pour la business. Chaque fois que je lisais un contrat avec une boîte de disques, je n'étais pas prête à laisser mon bébé entre les mains de quelqu'un d'autre...» En février, l'auteure du succès Fou partira en tournée, en duo et en groupe.

Quelle chanson vous a donné le goût de faire de la musique?

You Were Meant For Me de Jewel

«Je vais t'étonner, mais c'est Britney Spears. Quand j'étais jeune, je reprenais la chorégraphie de sa chanson Crazy, avec un micro-casque. Mais celle qui m'a donné envie d'écrire des chansons, c'est Jewel. C'était une fille hyper simple, qui jouait de la guitare. C'était mon idole d'adolescence.»

Votre chanson Fou est un véritable ver d'oreille. Quelle chanson n'arrivez-vous pas à vous enlever de la tête quand vous l'entendez?

Papaoutai de Stromae

«Je suis une grande fan de Stromae, qui mêle des textes percutants et des mélodies super accrocheuses. Dans tous les instruments, il y a des hooks partout.»

Vous avez fait un show acoustique, Feu de camp, l'été dernier et on vous voit souvent vous accompagner à la guitare. Quelle chanson aimez-vous jouer autour d'un feu de camp?

On va s'aimer encore de Vincent Vallières

«C'est la chanson autour du feu où tu es sûre que tout le monde va chanter et se coller. C'était le rappel de la tournée Feu de camp et ça finissait en slow pour tout le monde.»

Sans quelle chanson ne pourriez-vous pas imaginer votre vie?

A Sorta Fairytale de Tori Amos

«À l'adolescence, j'ai décidé que c'était ma chanson préférée. C'est une chanson fragile avec une mélodie magnifique. Elle n'a pas de structure. Si j'étais sur une île déserte avec cette chanson, je ne me tannerais pas, car il y a toujours quelque chose à y découvrir.»

Quelle chanson représente le mieux votre nouvel album?

Seule

«Parce que c'est la chanson la plus personnelle. C'est celle qui me ressemble le plus, côté textes. Côté sonorités, c'est la plus folk, la plus "nature". Les percussions, c'est très organique, et il y a beaucoup d'harmonies vocales. C'est le gros morceau de l'album.»

Laquelle de vos chansons aimez-vous le plus interpréter en concert?

Fou

«Parce que la réponse du public est vraiment incroyable. Les gens connaissent les mots par coeur. Ça crée un contact incroyable.»