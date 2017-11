Les bons coups de Coup de coeur francophone

Rentrée montréalaise: Julien Sagot bien entouré

Parmi les nombreuses rentrées montréalaises, des sémillantes Soeurs Boulay aux larrons de Canailles, Isabelle Ouimet attire notre attention sur la pop libre et décalée de l'ex-Karkwa Julien Sagot, dont nous avons déjà dit le plus grand bien. «J'ai trouvé son album Bleu Jane absolument fantastique et j'ai vraiment hâte de voir ça sur scène. Je sais à quel genre de musiciens Julien va nous présenter. Je pense que ça va être un spectacle extraordinaire.»

Au Lion d'Or, le 9 novembre à 20 h.

Vétéran: Le retour de Tremblay 73

Isabelle Ouimet jette son dévolu sur un revenant du rock saguenéen, Frank Tremblay. «Tremblay 73, ça n'existe plus depuis bon nombre d'années. À l'époque, il avait fait paraître un album qui s'appelait Abracadabrun [2006], et beaucoup de gens le voyaient comme le prochain Fred Fortin ou Gros Mené, ou une espèce d'émule de Frank Zappa. Ce gars-là a toujours été sous-estimé, même s'il a eu de bonnes critiques. Il a son son à lui, qui puise dans le Lac [Saint-Jean], mais il arrive avec quelque chose que personne d'autre ne fait. C'est vraiment agréable de l'avoir dans son comeback.» Entre autres routiers, notons la présence à CCF de Vilain Pingouin, des Dales Hawerchuk, de Dany Placard ou encore des Charbonniers de l'enfer, qui fêteront un quart de siècle de musique traditionnelle.

Tremblay 73, au Divan orange, le 11 novembre à 22 h.