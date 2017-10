 Coeur de pirate et Seth Rogen s'ajoutent au concert hommage à Leonard Cohen 

La famille Cohen a annoncé jeudi que Seth Rogen, les auteurs-compositeurs-interprètes Coeur de pirate, Ron Sexsmith et Børns ainsi que la chanteuse soul Bettye Lavette s'ajoutent à la liste des artistes qui participeront au concert Tower of Song: Un hommage commémoratif à Leonard Cohen, le 6 novembre prochain au Centre Bell.

Ces noms s'ajoutent à ceux déjà connus, comme Elvis Costello, Lana Del Rey, Feist, Philip Glass, k.d. lang, Wesley Schultz et Jeremiah Fraites de The Lumineers, Damien Rice, Sting, Patrick Watson et Adam Cohen.

- Avec le communiqué d'evenko