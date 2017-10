 Prise de son: Barr Brothers, Félix Dyotte et Cherry Chérie 

Des nouvelles de... Cherry Chérie

Si le premier rugissement de Cherry Chérie en 2015, J'entends la bête, rappelait le goût acidulé des bonbons aux cerises, la suite évoque davantage l'amertume de la réglisse noire. Nous voilà en terre rétro-trash, où le rock vintage est balayé par la houle des bords de mer. Le quatuor fait hurler ses guitares quelque part entre Chuck Berry et les Beach Boys, mais sans les habits proprets. Au fil de textes cinématographiques, l'album-concept nous amène peu à peu à Veracruz, paradis balnéaire en déclin, mais non sans «tragédies en tuxedo» et déchirures du coeur. Aux côtés des Deuxluxes, de Galaxie ou des Breastfeeders, en voici d'autres qui savent savamment rocker en français. Dans les bacs vendredi sous étiquette Coyote Records.

Un EP qui promet: Yūgen, de Gazoline

Virage à 180 degrés pour la formation saguenéenne Gazoline, qui carbure au garage rock depuis plus de 10 ans. À écouter dès vendredi, le EP Yūgen, concept esthétique japonais, rassemble cinq titres très pop et très libres, teintés par le vocodeur et les synthétiseurs. Force est de saluer la prise de risque dès la première écoute. Et pas de doute: les inflexions new-wave, déjà explorées sur Brûlensemble, siéent fort bien au quatuor.

Réédition: Holubowski: version améliorée de la solitude

Matt Holubowski fait paraître vendredi Solitudes (Epilogue), soit son plus récent album rehaussé d'un EP de trois chansons. Les irréductibles reconnaîtront Dawn, She Woke Me, défendue en concert, tandis que la brouillardeuse The Weatherman (or, The Felonies are Magnets on my Coat) et Nostalgiablue, enregistrées avec l'équipe de tournée, sont flambant neuves. Une nouvelle occasion de découvrir cet auteur-compositeur-interprète folk d'exception, dont le passage à La voix ne semble désormais qu'un mince détail.