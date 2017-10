Le chanteur Gord Downie est décédé

Un communiqué publié sur la page Facebook officielle du chanteur, et signé par «La famille Downie», explique que le musicien était entouré de ses enfants et de sa famille.

Le communiqué remercie le public pour le respect, l'admiration et l'amour transmis à Gord Downie pendant toute sa carrière.

M. Downie souffrait d'un glioblastome, une forme incurable de cancer du cerveau. Il avait consacré les derniers moments de sa vie au financement de la lutte contre le cancer du cerveau et à la défense des droits des autochtones.

Les billets pour la dernière tournée du groupe, après l'annonce de la maladie de M. Downie en mai 2016, s'étaient envolés presque instantanément.

«Gord savait que cette journée finirait par arriver. Sa réponse a été de passer son temps précieux comme toujours - en faisant de la musique, en confectionnant des souvenirs, et en témoignant de sa reconnaissance profonde à sa famille et à ses amis pour une vie bien remplie», peut-on lire dans le communiqué.

Discographie du groupe

The Tragically Hip (1987)

Up to Here (1989)

Road Apples (1991)

Fully Completely (1992)

Day for Night (1994)

Trouble at the Henhouse (1996)

Live Between Us (1997)

Phantom Power (1998)

Music @ Work (2000)

In Violet Light (2002)

In Between Evolution (2004)

Yer Favourites (2005)

World Container (2006)

We Are the Same (2009)

Now for Plan A (2012)

Man Machine Poem (2016)