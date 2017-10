Zachary Richard: porté par ses fans

«Venez, madame! Vous allez manquer quelque chose sinon!», lance avec joie Zachary Richard à une des personnes âgées de l'unité sécurisée de la résidence Villagia de l'île Paton, à Laval.

Marie-Josée Tremblay, vice-présidente des opérations de Villagia, a acheté un des lots «concert privé» de la campagne de sociofinancement de Zachary Richard pour en faire profiter les personnes âgées d'une des résidences dont elle s'occupe.

Loin de considérer ce spectacle intime comme une corvée, le chanteur est tout sourire. «Je parlais à ma mère de 96 ans avant de venir et elle m'a dit de ne pas oublier de les faire rire. Ils ont besoin de rire!»

Pendant la soirée, il chantera ses classiques La ballade de Jean Batailleur, Cap Enragé et Travailler, c'est trop dur. Il offrira également les plus récentes chansons de son album Gombo.

Pourquoi Gombo?

Pour la première fois, le titre de son album n'est pas celui d'une des chansons du disque. Il a plutôt opté pour le nom d'un plat louisianais typique. Entre autres parce qu'il s'est permis de mélanger l'anglais, le français et l'espagnol dans ce 21e opus.

«Gombo, c'est un symbole de métissage, puisque ce plat est inspiré des traditions amérindienne, française et acadienne. Surtout en ce moment, en Louisiane, on a besoin de mieux comprendre ce qui nous arrive. Avec ce renouveau de racisme, on catégorise les gens en deux camps et notre expérience en Louisiane est beaucoup plus complexe que ça», explique Zachary Richard, qui a été nommé commandeur de l'ordre des Arts et des Lettres de la République française, un peu plus tôt cette année.

«Si on enlève l'influence africaine de la Louisiane, il ne reste plus rien d'intéressant en cuisine et en musique. C'est un peu une revendication d'ouverture et de tolérance.»