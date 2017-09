 Gala de la SOCAN: Robert Charlebois recevra deux prix spéciaux 

Robert Charlebois recevra deux prix spéciaux lors du prochain gala de la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN), une première pour un seul créateur dans l'histoire de cette remise de prix.

L'auteur-compositeur-interprète québécois recevra ainsi le prix Excellence et le prix Empreinte culturelle, conjointement avec son coauteur Claude Péloquin, et sera honoré pour l'ensemble de sa carrière ainsi que pour sa chanson Lindberg.

En tout, ce sont près de 50 prix qui seront remis lors de l'événement, qui se tiendra le 16 octobre à la TOHU.

L'interprète Monique Leyrac recevra le prix Hommage, tandis que le prix International sera remis à Cristobal Tapia de Veer, un compositeur dont le travail lui a valu de nombreux prix partout dans le monde. John Nathaniel sera sacré Auteur-compositeur de l'année. Michel Corriveau recevra le tout premier prix du Compositeur audiovisuel de l'année et c'est Éditorial Avenue qui recevra le SOCAN de l'Éditeur de l'année.

Outre les prix Chansons populaires remis aux oeuvres les plus entendues à la radio canadienne en 2016, plusieurs autres chansons seront sacrées Classiques de la SOCAN pour avoir cumulé au moins 25 000 exécutions radio. Parmi celles-ci, deux chansons du répertoire de Claude Dubois seront honorées. France D'Amour et Luc De Larochellière verront trois de leurs oeuvres accéder à ce statut. Le détenteur du record du plus grand nombre de Classiques de la SOCAN, Luc Plamondon, ajoutera deux autres pièces à sa liste.

La liste complète des gagnants du gala 2017 de la SOCAN sera publiée dans la soirée du 16 octobre.