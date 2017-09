 Karkwa et Octobre se reformeront pour Petite-Vallée 

Michel Rivard n'a donc pas eu à se faire prier pour participer au spectacle-bénéfice La grande réunion, autour du feu», le 23 octobre à Montréal, lors duquel il retrouvera son Flybin Band. Les retrouvailles seront d'ailleurs le thème de ce grand rendez-vous, puisque les spectateurs y verront la réunion des groupes Octobre et Karkwa.

Pour Octobre, il s'agira de premières retrouvailles depuis 2006, alors que le groupe s'était revu sur scène, justement à Petite-Vallée.

Selon Pierre Flynn, l'idée de faire quelque chose avec Octobre pour venir en aide au festival est venue du batteur du groupe, Pierre Hébert, qui a envoyé un courriel à ses anciens acolytes une semaine ou deux après l'incendie pour proposer de donner un coup de main.

«Je vous avouerai que je suis le premier surpris qu'on se réunisse», a lancé le chanteur, ajoutant que lorsqu'il a fait part de l'idée d'une réunion au directeur général et artistique du festival Village en chanson de Petite-Vallée, Alan Côté, il ne pouvait plus reculer.

«Sans le savoir, j'avais mis le petit doigt dans le tordeur, parce que là, l'idée était lancée. Moi j'étais pas sûr, mais le bras est passé dans le tordeur et nous voilà.»

Du côté de Karkwa, le chanteur Louis-Jean Cormier a tenu à préciser qu'il s'agira d'une occasion unique, puisque le groupe ne prévoit pas se reformer à nouveau dans un avenir rapproché.

«Les gars de Karkwa, on se parle, on se voit, on s'aime encore, on n'a pas arrêté définitivement nos activités. C'est sûr qu'on est en pause depuis un certain temps. Je pense que tout le monde a vu là l'occasion de faire une rencontre, de se réunir pour la cause de Petite-Vallée, mais on n'est pas du tout en train d'annoncer un retour de Karkwa sur les tablettes des disquaires», a assuré Louis-Jean Cormier, dont une partie de la famille vient de Petite-Vallée.