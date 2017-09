Cardi B au sommet du top 100

Entre-temps, d'autres rappeuses avaient réussi à atteindre les sommets des ventes avec une chanson, mais toujours en collaboration avec d'autres artistes, comme Iggy Azalea (Fancy avec Charli XCX).

Avec son single Bodak Yellow, Cardi B y arrive en solo et détrôné ainsi Taylor Swift et son succès Look What You Made Me Do, qui occupait cette place depuis plus de trois semaines.