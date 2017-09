 Win Butler explique la campagne promotionnelle d'Everything Now 

Dans une longue entrevue avec Vulture, le chanteur d'Arcade Fire Win Butler revient sur la campagne promotionnelle controversée qui a accompagné la sortie de l'album Everything Now.

Le groupe montréalais avait notamment propagé de fausses nouvelles et publié des critiques satiriques, ce qui lui a valu plusieurs critiques pour avoir contribué à la perte de confiance envers les médias.

«À la suite de l'élection [de Donald Trump], on trouvait que le moment était bon pour parler de fausses nouvelles et de la façon dont les médias fonctionnent, relate le chanteur. Aujourd'hui, quand tu lances un album, il y a aussi tout ce contenu superflu qui se crée. On a décidé de le faire nous-mêmes, plutôt que de seulement créer le contenu artistique.»

Win Butler comprend les critiques, mais croit que le groupe a été mal compris. «Si le plus grand regret de ma carrière est que quelques personnes pensent que nous avons fait une erreur dans la campagne de promotion d'un album, je peux certainement vivre avec ça», conclut-il.