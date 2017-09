Lido Pimienta remporte le Prix Polaris 2017

Chanteuse et artiste multi-disciplinaire, redoutable bête de scène, la Torontoise d'origine colombienne venait tout juste de se produire au Québec, soit samedi soir dans le cadre du festival Pop Montréal.

Le jury du Prix Polaris a choisi la gagnante parmi les artistes choisis dans la liste restreinte dévoilée en juillet dernier : feu Leonard Cohen (You Want It Darker), A Tribe Called Red (We Are The Halluci Nation), BADBADNOTGOOD (IV), Feist (Pleasure), Gord Downie, (Secret Path), Leif Vollebekk (Twin Solitude), Lisa Leblanc (Why You Wanna Leave, Runaway Queen?), Tanya Tagaq (Retribution) et Weaves (Weaves).

Le Prix de musique Polaris (Polaris Music Prize en anglais) est accordé chaque année au meilleur album canadien par une vaste communauté de critiques et spécialistes de la professions musicale. Le Montréalais Kaytranada l'avait remporté l'an dernier.