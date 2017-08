MTV Video Music Awards: sept choses à savoir

Les MTV Video Music Awards se dérouleront ce soir en direct du stade The Forum à Inglewood, en banlieue de Los Angeles. L'évènement sera diffusé sur MTV et Much Music à partir de 20h. Voici ce qu'il faut savoir sur ce rendez-vous très attendu par les amateurs de vidéoclips.

Omniprésente Katy Perry

Animatrice des MTV Video Music Awards (VMAs) cette année, Katy Perry est aussi en lice dans cinq catégories: meilleur clip pop, meilleurs effets visuels, meilleure réalisation, meilleure direction artistique et meilleure collaboration. Elle montera également sur scène pour offrir un medley de ses plus grands succès dans un numéro qui promet d'être spectaculaire. Katy Perry devrait en effet débarquer en sautant dans les airs à la manière de Lady Gaga au Super Bowl, si l'on en croit les vidéos des répétitions qui circulent sur les réseaux sociaux.

Une catégorie non genrée

Pour la toute première fois dans l'histoire des VMAs, la catégorie de l'artiste de l'année ne fera plus la distinction entre artistes masculins et féminins. Un changement amorcé un peu plus tôt cette année lors des MTV Movie & TV Awards. La chaîne américaine a en effet déclaré qu'il était de son devoir de «briser les barrières». Quatre hommes (Kendrick Lamar, The Weeknd, Bruno Mars et Ed Sheeran) et deux femmes (Ariana Grande et Lorde) sont en lice pour le titre très convoité.

L'engagement récompensé

Autre nouveauté cette année: le trophée du meilleur vidéoclip «inspirant les spectateurs à se soulever contre l'injustice». Baptisé Best Fight Against the System, on y retrouvera les vidéoclips de Logic, Big Sean, Alessia Cara, Taboo, John Legend et la troupe de Hamilton, comédie musicale de Broadway qui a connu un grand succès.

Despacito, grand oublié

Absent de la soirée malgré le fait qu'il s'agit du vidéoclip le plus vu à ce jour sur YouTube, Despacito recevra finalement le trophée de la chanson de l'été, distinction ajoutée à la dernière minute par les organisateurs et annoncée mardi seulement par MTV. L'une des raisons avancées pour expliquer l'absence du succès signé Luis Fonsi et Daddy Yankee est que le vidéoclip n'a pas été diffusé sur MTV ou MTV2 cette année.

Les favoris de la soirée

8: Nombre de sélections pour le meneur Kendrick Lamar (dont meilleur vidéoclip pour HUMBLE.)

5: Nombre de sélections pour Katy Perry et pour The Weeknd (dont meilleur vidéoclip pour Reminder)

Un nombre record de prestations

Selon Variety, la cérémonie devrait être plus grandiose que jamais, avec cinq scènes différentes qui accueilleront un nombre record de prestations. Alors que Gucci Mane rejoindra Fifth Harmony pour interpréter Down, le rappeur Logic (finaliste dans la catégorie du meilleur vidéoclip engagé) offrira 1-800-273-8255 aux côtés de Khalid (finaliste dans la catégorie du meilleur nouvel artiste). Kendrick Lamar, Miley Cyrus, Ed Sheeran, Lorde, The Weeknd, Thirty Seconds to Mars, Shawn Mendes, DNCE, Julia Michaels, Post Malone et P!nk (lauréate du Michael Jackson Vanguard Award cette année) se produiront également au cours de la soirée. Rod Stewart revisitera pour sa part son indémodable Do Ya Think I'm Sexy? en direct de Las Vegas, tout comme Demi Levato.

Taylor Swift montera-t-elle sur scène?

Avec un nouvel extrait paru jeudi soir et un nouvel album, Reputation, qui sortira le 10 novembre, Taylor Swift aurait toutes les raisons d'offrir une performance sur scène dimanche soir. La rumeur voulait même qu'elle fasse un duo avec Katy Perry pour enterrer la hache de guerre! Suppositions démenties par le producteur des VMAs cette semaine au micro de l'émission Entertainment Tonight: «À ce que je sache, ce n'est pas près d'arriver», a-t-il déclaré. La chanteuse pourrait tout de même repartir avec un prix pour I Don't Wanna Live Forever, son duo avec Zayn, dont le vidéoclip est en nomination dans la catégorie de la meilleure collaboration.