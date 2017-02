Les sorties de l'hiver selon Valaire

Le choix de Kilojules

L'Osstidtour

«Pour les fans de rap québécois, L'Osstidtour, qui réunit Alaclair Ensemble, Koriass et Brown, débarquait à Montréal samedi dernier, ainsi que les 4 et 17 février au Club Soda, après une grosse tournée à travers le Québec. C'est un méchant gros deal 3 pour 1! Assurément meilleur que tout ce que peut te proposer n'importe quelle infopub, même après avoir doublé son offre à la fin, et même après avoir ajouté la bébelle de plus que tu n'attendais pas et qui pouvait te faire hésiter.»

http://losstidtour.com/

Le choix de France

Taverne Tour 2017

«Si vous n'avez pas encore vu les chums à Patrick Watson jouer du Black Le Gary, que ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu Sunny jouer les lignes originales des Breast ou que vous n'avez pas encore mangé votre spaghetti poêlé en écoutant du Fred Fortin, vous pouvez prier le petit Jésus. Parce que, cette année encore, le Taverne Tour est de retour.»

Dans plusieurs tavernes de l'avenue du Mont-Royal, du 2 au 4 février

http://www.tavernetour.ca/

Le choix de DOC

The Brooks au Dièse Onze

«Probablement l'un des secrets les mieux gardés de Montréal, The Brooks enflamme le dance floor, tous les mercredis soir au Dièse Onze. Pour tous les amateurs de musique funk, ce rendez-vous hebdomadaire saura assurément vous faire oublier le froid de l'hiver!»

http://www.dieseonze.com/

Le choix de Luis Clavis

It Takes a Village de Fredy V.

«Il est certain que j'appréhende grandement le retour de l'été où il y aura la renaissance d'UZEB, ainsi que la fin de la chicane de La Chicane. Mais le printemps amènera aussi son lot de bonnes nouvelles! Entre autres, l'incroyable Fredy V. sortira son premier album It Takes a Village à la fin du mois d'avril. Le premier extrait est très prometteur et met aussi en vedette le jeune producteur prodige Anomalie. La date et le lieu du lancement seront annoncés sous peu.»

https://www.facebook.com/fredyvmusic/

Le choix de Tō

Valaire c. Coderre

«Étant un groupe de grande culture, les événements sportifs auxquels nous prenons part deviennent aussitôt des événements culturels incontournables. Ainsi, dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal et de Montréal en lumière, nous aurons la chance d'anéantir l'équipe du maire Coderre dans un match de curling amical en surface... Venez nous encourager, c'est gratuit!»

À la place des Festivals, le 23 février à 18 h