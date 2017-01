Cinquante succès de 1967 au Cabaret du Casino

L'année 1967 fut non seulement celle de l'Expo, mais celle de nombreux succès musicaux, tant en français qu'en anglais. Et ces succès, la chanteuse Nanette Workman et d'autres chanteurs les reprendront l'été prochain au Cabaret du Casino de Montréal dans le cadre du spectacle Un jour, un jour: Expo 67 - 50 ans.

Cinquante chansons parmi lesquelles Light My Fire (The Doors), Comme d'habitude (Claude François), Inch Allah (Adamo), The Beat Goes On (Sonny & Cher), Mrs. Robinson (Simon and Garfunkel) ou encore La Manic (Georges Dor) et C'est ma chanson (Petula Clark), seront interprétées par Nanette ainsi que deux chanteurs et une chanteuse qui seront prochainement choisis en audition.

Sur scène, ils seront accompagnés de plusieurs musiciens et quatre danseurs.

«Il y a beaucoup de belles chansons ici, dit Nanette Workman. J'en ferai sept ou huit, dont quelques pièces, parmi lesquelles Fleurs d'amour, fleurs d'amitié que j'avais faites avec Tony Roman, ainsi que quelques covers de l'époque.»

Le choix de Nanette Workman au coeur de ce spectacle n'est pas fortuit. Arrivée au Québec en 1966, elle était choisie Révélation de l'année de la chanson au Québec en 1967.

«Je découvrais le Québec à l'époque, confie-t-elle. Je découvrais ses saisons, sa beauté et je l'ai adopté.»

Le metteur en scène Richard Massicotte explique de son côté que la formule du spectacle commandait un choix de plusieurs chanteurs très polyvalents.

«On va dans toutes les directions, ce qui prend des chanteurs extrêmement polyvalents. Nos auditions permettront de trouver les perles qui sauront toucher tous ces répertoires.»

«Et comme ce sera un spectacle chorégraphié, nos chanteurs auront intérêt à pouvoir danser aussi. L'interaction entre musiciens, chanteurs et danseurs est importante», ajoute-t-il.

Cela dit, M. Massicotte voit l'ensemble comme une grande fête.

«Les 50 chansons choisies sont des monuments. Il y a les grands succès du Billboard américain, mais aussi des chansons marquantes pour toutes sortes de raisons.»

Un jour, un jour

Évidemment, la troupe interprétera aussi, et en ouverture, la pièce Un jour, un jour, chanson thème d'Expo 67 composée par Stéphane Venne qui a travaillé avec nombre d'interprètes québécois parmi lesquels Renée Claude, Isabelle Pierre, Emmanuelle et, plus récemment, Marie-Élaine Thibert.

«Quand quelqu'un cherche à me situer ou me faire savoir qu'il me connaît un peu, ça part tout le temps de là, dit M. Venne à propos de sa chanson Un jour, un jour. Heureusement, ça finit avec Et c'est pas fini et Il était une fois des gens heureux [rires].»

La pièce composée et écrite par M. Venne a été traduite dans une dizaine de langues. À l'époque, elle avait été retenue à l'issue d'un concours où des auteurs de 35 pays avaient soumis pas moins de 2000 chansons.

Lorsqu'on lui fait remarquer que le répertoire des chansons populaires de 1967 était musclé, Stéphane Venne opine. «C'est assez spécial! dit-il. Ça reflète l'époque.»

«Il y avait une vitalité extraordinaire partout dans le monde et particulièrement au Québec et à Montréal où il y a eu un énorme réveil.»

Le Cabaret du Casino constitue l'endroit tout désigné pour présenter ce spectacle thématique qui coïncide avec le 50e anniversaire d'Expo 67 puisqu'il a été aménagé dans ce qui était à l'époque le Pavillon du Québec.

À noter que celui-ci sera présenté en matinée afin d'encourager les spectateurs à aller se promener par la suite dans les îles Sainte-Hélène et Notre-Dame comme 50 millions de visiteurs l'ont fait durant les six mois de l'Exposition universelle de Montréal.

__________________________________________________________________________

Un jour, un jour: Expo 67 - 50 ans aura lieu du 5 juillet au 24 août.