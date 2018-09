Un balado pour Guillaume Wagner

Guillaume Wagner a lancé hier son propre balado. Baptisé Wagner, il y reçoit pour sa première émission Marie-Élaine Thibert, six ans après la controverse provoquée par une blague à son sujet dans son premier spectacle en carrière.

«C'est symbolique. On me revient souvent avec cette blague-là, mais c'est une personne avec qui je suis en bons termes depuis longtemps. J'avais envie de creuser avec elle le sujet et démontrer que ça a beaucoup changé depuis!» a expliqué à La Presse l'humoriste, qui voit surtout son podcast comme une bonne occasion de passer du temps avec des personnes qui l'intéressent.

«C'est un cadeau que je me fais à moi aussi. Il y a des gens avec qui j'ai envie de jaser des heures. C'est surtout par intérêt, par curiosité et pour apprendre», a-t-il ajouté.