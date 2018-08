Décès de l'ancien journaliste Robin Leach

La famille de M. Leach a déclaré, par l'entremise d'une agence de relations publiques, qu'il était décédé à Las Vegas, où il vivait.

L'ancien journaliste d'origine anglaise a eu un accident vasculaire cérébral en novembre alors qu'il était en vacances au Mexique, et il a pris plusieurs mois pour s'en remettre. Il avait passé sa convalescence à la Cleveland Clinic, en Ohio, avant de retourner à Las Vegas en juin.

Le Las Vegas Review-Journal, qui publiait les chroniques de M. Leach avant qu'il ne tombe malade, a déclaré qu'il avait subi un autre accident vasculaire cérébral lundi.

Sur Twitter, la chanteuse Céline Dion s'est dite attristée d'apprendre la nouvelle du décès de M. Leach, qu'elle a décrit comme un homme «attentionné» et un «grand adepte de la scène du divertissement à Las Vegas».

«Les voeux de Champagne et les rêves de caviar» («champagne wishes and caviar dreams») était la signature de M. Leach à la fin de chaque épisode de l'émission Lifestyles of the Rich and Famous.

Le slogan rendait bien compte des excès et du style parfois tapageur des années 1980, une époque où les milliardaires du pétrole, les titans de l'industrie et les courtiers de Wall Street préparaient le terrain pour les cadres technologiques les plus riches du monde.

Dans son émission, avec son accent anglais incomparable, M. Leach emmenait les spectateurs dans des manoirs avec des lustres en diamant et dans des yachts avec des jacuzzis et leur montrait du champagne à quatre chiffres. C'était comme les vidéos de rap des décennies à venir.

M. Leach et le producteur Al Masini ont inventé le slogan et conçu la série.

Lifestyles of the Rich and Famous a été au coeur de la carrière de M. Leach, qui a duré six décennies. Il a notamment travaillé pour CNN, People, Entertainment Tonight et le Daily Mail.