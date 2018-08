 Rentrée automnale: les petits nouveaux de la radio 

Stéphanie Vallet

La Presse La Presse Finies les vacances pour Paul Arcand et Alain Gravel, qui reprendront leur micro lundi matin avec de nouveaux collaborateurs à leurs côtés, tout comme les animateurs de Rythme FM et de CKOI. L'heure de la rentrée ne sonnera que le 20 août pour les autres, à l'exception des animateurs de Rouge FM qui reprendront du service le 27 août. Coup d'oeil sur les nouveaux acteurs de cette rentrée radio automnale.

98,5 FM Aucun changement majeur en vue sur les ondes du 98,5 FM : Paul Arcand, Isabelle Maréchal, Bernard Drainville et Paul Houde conservent leurs sièges, mais auront de nouveaux collaborateurs autour de leurs tables de discussion. À la suite du départ de la station de Mario Dumont, Pierre Curzi échangera désormais chaque matin avec Patrick Lagacé sur l'actualité à Puisqu'il faut se lever. Autre changement à l'émission matinale de Paul Arcand : l'ajout d'une chronique télé de MC Gilles le lundi matin (en plus de son intervention du vendredi) pour discuter des grands moments télé de la veille et des émissions de la semaine. Catherine Brisson, chroniqueuse techno de l'émission, prendra pour sa part la place d'Émilie Perreault au culturel. « Elle a remplacé Isabelle Maréchal tout l'été. Elle a beaucoup de personnalité et de talent. Ça va changer un peu la vision de la chronique. On va être un peu plus dans le divertissement, moins dans la couverture événementielle. On va faire de la place au web, notamment avec Netflix, YouTube, etc. », explique Philippe Lapointe, directeur général du 98,5 FM. Le midi, Luc Lavoie aura sa propre demi-heure dans l'émission de Bernard Drainville, et Richard Therrien sera le nouveau chroniqueur télé quotidien de l'émission du retour de Paul Houde.

ICI Première Quelques changements dans l'équipe d'Alain Gravel à l'émission du matin. Partie en congé de maternité, Katerine Verebely sera remplacée jusqu'au printemps par Evelyne Charuest au culturel, alors que Véronique Darveau (à la barre des nouvelles de RDI week-end) prendra la chaise laissée vacante par Karima Brikh à la revue des médias. Stéphanie Vallée, Amir Khadir, Hélène Daneau et Yves-François Blanchet feront pour leur part un suivi de la campagne électorale. Autres petits nouveaux à l'émission : Stéphane Laporte, Matthieu Dugal (techno), Marie-Ève Tremblay (relations avec le public) et un médecin (qui reste à désigner) auront désormais leur chronique une fois par semaine à Gravel le matin. Une nouvelle émission d'une heure pilotée par Matthieu Dugal s'ajoute également à la grille horaire d'ICI Première les vendredis à 19 h. L'animateur y explorera des questions de nouvelles technologies, de sciences, d'environnement et de santé « pour mieux comprendre le monde dans lequel on vit », a indiqué Radio-Canada.

CKOI Deux nouvelles émissions feront leur entrée à CKOI. Pier-Luc Funk aura désormais son propre micro tous les vendredis dès 15 h avec Le Funk Club. Il sera en ondes chaque semaine avec Valérie Roberts et Bryan Audet. En plus de recevoir des invités spéciaux, il continuera notamment à piéger des personnes au bout du fil comme il le faisait déjà au Clan MacLeod, l'émission du retour du lundi au jeudi à laquelle se joignent deux nouveaux humoristes : Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques et Mehdi Bousaidan. Le midi, Marie-Josée Gauvin pilotera désormais Les impossibles du midi en plus de son émission d'après-midi. Korine Côté, Matthieu Pepper, Hugo Girard et Alexandre Champagne se succéderont à ses côtés tout au long de la semaine.

Rouge La grande nouveauté de Rouge demeure l'arrivée de Véronique Cloutier à la barre de Véronique et les fantastiques. L'animatrice pourra compter sur 15 collaborateurs : Sébastien Dubé, Joël Legendre, Arnaud Soly, Bianca Gervais, Frédéric Pierre, Marie-Soleil Michon, Étienne Boulay, Anne-Élisabeth Bossé, Guylaine Guay, Rémi-Pierre Paquin, Sarah-Jeanne Labrosse, Pierre Hébert, Antoine Vézina, La Bronze et Phil Roy. Autre ajout à la programmation cet automne, l'arrivée de Marie-Soleil Michon les samedis et dimanches matin avec Le meilleur de Véronique et les fantastiques. Patrick Langlois animera désormais les midis du lundi au jeudi Le lunch 90-2000 en plus de se joindre à On est tous debout le matin en tant que collaborateur.

Rythme FM En plus de renouveler son identité visuelle, Rythme FM apporte quelques changements à l'animation de ses émissions du matin et du retour à la maison. Annie-Soleil Proteau se joint à la station pour coanimer Bonjour Montréal aux côtés de Philippe Pépin, de Stéphane Bellavance et de Valérie Lebeuf, du lundi au jeudi. Les vendredis, elle laissera son micro à Anaïs Favron qui pilotera avec le reste de l'équipe Enfin vendredi. On retrouvera désormais Marie-Ève Janvier dans L'incroyable retour avec Sébastien Benoit et Alexandre Barrette pour terminer la journée.

Énergie Après un grand remaniement l'an dernier, Énergie joue la carte de la stabilité pour la rentrée. Seule nouveauté : le retour de François Pérusse avec ses capsules humoristiques/actualités à l'émission du matin Le boost ! animée par Jonathan Roberge, Julibou et Philo Lirette.

