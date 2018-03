 L'hebdomadaire musical britannique NME abandonne son édition imprimée 

Associated Press Londres

Publisher Time UK a indiqué mercredi qu'il concentrerait ses investissements «dans l'expansion de son auditoire numérique». Sa dernière édition imprimée paraîtra vendredi.

Fondé en 1952 sous le nom de New Musical Express, le magazine est devenu une lecture incontournable pour les amateurs et une plateforme convoitée pour les musiciens pendant les périodes marquantes de la Beatlemania, du rock progressif, du punk, de la britpop et autres.

La nouvelle de l'abandon de la version imprimée du magazine a déclenché une vague de nostalgie chez les amateurs de musique. Certains d'entre eux ont entrepris d'afficher sur Twitter leur couverture préférée du magazine, accompagnée du mot-clic RIPNME.

L'auteur-compositeur-interprète Billy Bragg a écrit sur le réseau social: «À mes débuts, mes ambitions étaient de faire un album, de faire une tournée en Amérique et de faire la une du New Musical Express.»