 Caroline Jamet devient directrice de la radio de Radio-Canada 

Luc Boulanger

La radio de Radio-Canada a une nouvelle patronne. Le diffuseur public a annoncé mardi que Caroline Jamet sera la nouvelle directrice générale radio, audio et Grand Montréal, du service français de Radio-Canada, succédant à Patricia Pleszczynska qui part à la retraite. Cela comprend ICI Première et ICI Musique ainsi que l'offre et la stratégie littéraire numérique audio.