 Le fondateur de Playboy Hugh Hefner est décédé à l'âge de 91 ans 

L'homme, qui a incarné un symbole de la révolution sexuelle, était âgé de 91 ans.

M. Hefner est mort à son domicile de causes naturelles, mercredi soir, selon une déclaration du magazine.

«La vie est trop courte pour vivre le rêve de quelqu'un d'autre»: c'est avec cette légende, sous un portrait de Hefner, célèbre pour sa tenue d'intérieur en satin rouge, que le magazine a salué la disparition de son fondateur.

En fondant le magazine Playboy en 1953, Hugh Hefner a créé une marque, que l'on reconnaît par des femmes portant noeud papillon et costumes de lapin, qui a redéfini la culturelle sexuelle de la seconde moitié du 20e siècle.

En 1953, une époque au cours de laquelle les États pouvaient légalement interdire les contraceptifs, M. Hefner a publié le premier numéro de Playboy, mettant en vedette des photos nues de Marilyn Monroe (prises plusieurs années plus tôt). La Grande dépression et la Deuxième Guerre mondiale étaient terminées et l'Amérique était prête à se déshabiller.

Un an après son lancement, le nombre de copies en circulation se rapprochait de 200 000 exemplaires. Cinq ans plus tard, ce nombre atteignait plus d'un million de copies.

Dans les années 1970, le magazine comptait plus de 7 millions de lecteurs et avait inspiré d'autres magazines comme Penthouse et Hustler.

