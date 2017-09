Rolling Stone à vendre

Le réputé magazine américain Rolling Stone, qui célébrera son 50 e anniversaire en novembre, est à vendre. Dans une entrevue avec le New York Times, le fondateur de la publication Jann Wenner, aujourd'hui âgé de 71 ans, a dit qu'il espère trouver un acheteur qui comprend la mission du magazine et qui a «beaucoup d'argent».

En avril dernier, Wenner Media a vendu deux de ses titres à American Media Inc.: Us Weekly et Men's Journal. Gus Wenner, président de la société et fils du fondateur, a déclaré que «l'édition est une industrie complètement différente de ce qu'elle était».

Bloomberg Business Week rapportait récemment une baisse de 10 % des ventes du Rolling Stone en kiosque et un déclin de 28 % des visites du site aux États-Unis.

Jann et Gus Wenner, qui ont vendu 49 % de leur part l'an dernier, espèrent rester employés du magazine, mais sont conscients que la décision appartient au futur acheteur.