Dua Lipa: à l'avant pop

Or, partout en Amérique du Nord, les grands rassemblements musicaux extérieurs sont devenus plus grand public (et à forte teneur rap).

La pop de Dua Lipa est néanmoins de bon goût, et force était de constater hier que la star britannique - toute vêtue de denim blanc - a un grand pouvoir d'attraction. Une impressionnante marée humaine avait chaud devant elle.

Accompagnée de danseuses, elle a interprété des chansons de son premier album officiel sorti en juin 2017 (Be The One, IDGAF) ainsi que ses collaborations avec Martin Garrix et Calvin Harris. Elle a pris un bain de foule et elle a chanté avec aplomb.

Dua Lipa avait gardé pour la fin son tube populaire New Rules.

Juste avant Dua Lipa, la multi-instrumentiste Tash Sultana a montré toute l'étendue de son talent et de son charisme sur l'autre scène principale.

Elle et Dua Lipa, deux femmes aux univers opposés.

Arborant un look naturel et authentique, Tash Sultana se produisait pieds nus sur scène. Une casquette à l'envers gardait sa crinière frisée en place.

La mise en scène ? Épurée. De quoi laisser toute la place à l'interprétation.

C'est sur scène, à chaque spectacle, que Tash Sultana gagne le coeur de nouveaux adeptes.

Après un spectacle à guichets fermés au MTELUS en septembre dernier, la jeune femme a séduit le public venu l'acclamer ou la découvrir à Osheaga.

Avec son look authentique.