Future Islands: moment réconfort

Tous ont vibré au son de Seasons (Waiting for You), qui a fait passer le groupe dans les ligues majeures de la musique. Le charisme dansant et passionné du chanteur Samuel T. Herring a fait le spectacle. Avec son look de bon père de famille, son interprétation avait quelque chose de réconfortant.

Il suait à grosses gouttes sous le soleil suffocant de fin de journée.

Entre deux chansons, Herring a dit sur une note politique que le rêve américain n'a sans doute jamais existé mais qu'il était réservé aux Blancs.

Future Islands, c'est le triomphe de l'authenticité.