Coït interrompu avec Travis Scott à Osheaga

Alain Brunet

La Presse La Presse Suivre @ABAlainBrunet

La foule la plus considérable et la plus compacte observée vendredi à Osheaga allait se prosterner devant le rappeur Travis Scott, dont l'indice de coolitude est à son maximum. Liaison et progéniture avec Kylie Jenner, nouvel album sorti pas plus tard que vendredi. Hyper swag à n'en point douter...