Tundra: de la taïga russe à la toundra... immersive

En une demi-décennie, les performances et installations du collectif russe se sont taillé une place de choix dans le réseau international des événements génératifs et interactifs, c'est-à-dire qu'elles comportent des déclencheurs en temps réel entre sons et images, et peuvent impliquer le public dans leurs vastes installations.

Tout ça a commencé avec un groupe de Saint-Pétersbourg nommé D-Pulse, originaire du centre de la Russie (Ijevsk, où Tchaïkovski a passé son enfance), dont la pop indietronique est traversée par une IDM vaporeuse et un groove housy.

Toujours membre de D-Pulse qui compte des albums, maxis et singles dans sa discographie, Klim Sukhanov raconte sa conversion à l'audiovisuel:

«Le groupe occupait un local dans le complexe Taiga de Saint-Pétersbourg, où logent des artistes de différentes pratiques. Nous avions alors demandé à des artistes vidéo, voisins de palier, de créer des images pour nos spectacles. Ces mêmes vidéastes nous avaient ensuite commandé de la musique pour leur propre performance.»

Dans la Taiga de Saint-Pétersbourg, on passait ainsi à la... Tundra, bien que Klim Sukhanov mène toujours une double vie créative; D-Pulse poursuit ses activités et Tundra est constitué de musiciens, programmeurs et artistes visuels férus d'architecture, de scénographie ou même de création publicitaire.

«Au sein de Tundra, explique notre interviewé, nous n'avons pas de fonction précise sur le plan conceptuel; les idées sonores et visuelles sont discutées en toute collégialité. Techniquement parlant, toutefois, il y a des expertises individuelles qui nous permettent de perfectionner les déclencheurs entre image et son. En ce sens, notre proposition est multisensorielle.»

Depuis son émergence, le collectif Tundra s'est exécuté dans de multiples festivals, musées, galeries d'art et autres espaces publics à travers l'Europe, la Russie et l'Asie centrale.

Parmi ses réalisations, on retient la retranscription audiovisuelle de la notion de vide avec The Void), l'installation d'un bateau ancré en plein Moscou (My Whale), une grille de 252 lasers déployée au deuxième étage d'un ancien centre de traitement du courrier à Houston (Outlines), la circulation du public sur des étendues de lumière dans le parc Nikola-Lenivets, en Russie (en chantier).

«Les musiques de Tundra, souligne Klim Sukhanov, sont intimement liées au voyage visuel proposé. Les choix stylistiques sont ambient et bruitistes, très électro, et s'adaptent à l'espace occupé afin d'y maintenir l'attention. Quant à l'instrumentation, elle est assez minimaliste; quelques séquenceurs, synthés et autres bidules, c'est l'idée: on peut tout transporter dans son sac à dos.»

Comment cela se concrétisera-t-il à Montréal? Trois artistes seront sur scène devant public, soit deux musiciens et un vidéaste.

«Nous nous présenterons avec des instruments pendant les projections, nous jouerons en direct pendant que les images défileront et se modifieront au cours de la performance. En fait, le spectacle se fonde sur une structure préalablement conçue et ajustée, mais les ajouts en direct représentent un moment important de créativité.»

Ce qui distingue Tundra des autres projets audiovisuels de même cousinage?

«Ce n'est pas à nous de le déterminer, répond Klim mais... Nous visons la mise en oeuvre d'une expérience unique de nos installations. Nous souhaitons créer des univers inédits, étranges, déstabilisants, exempts de toute étiquette. Du coup, nous nous éloignons de la notion de divertissement.»

À ce titre, le musicien russe indique que la scène électronique vit une forme de renaissance à Saint-Pétersbourg et dans plusieurs villes de Russie, quoique...

«La vie artistique y est relativement facile pour les genres trendy... pour les autres, cependant, c'est beaucoup moins évident. Être artiste de notre type n'y est pas chose facile, nous ramons à contre-courant la plupart du temps. C'est une super école, remarquez: si tu parviens à y faire ce que tu aimes, tu peux le faire n'importe où.»

Au Monument-National, salle Théâtre Ludger-Duvernay, demain, 19 h.