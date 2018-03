Plus de 200 activités proposées à la 15e Nuit blanche

La 15 e Nuit blanche du festival Montréal en lumière prendra son envol samedi soir et se terminera au petit matin dimanche.

Plus de 200 activités de toutes sortes, de musique, de danse, de poésie et de cinéma notamment, seront réparties dans neuf pôles de la ville.

Plus de 300 000 visiteurs sont attendus.

Même l'hôtel de ville de Montréal s'impliquera. La population est conviée à créer une murale collective dans une ambiance visuelle et musicale unique.

Dès 21 h et jusqu'à 1 h du matin, les visiteurs qui franchiront les portes de l'hôtel de ville participeront à la création d'une murale collective évoquant les armoiries de la ville, en collaboration avec des artistes. En parallèle, d'autres artistes donneront vie à l'oeuvre grâce à des projections et des performances musicales. Également pour l'occasion, la salle du conseil sera accessible et expliquée par des guides professionnels.