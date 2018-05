Montréal complètement cirque: le cirque australien en vedette

Montréal complètement cirque annonce aujourd'hui sa programmation estivale, étalée sur 10 jours. Deux des sept spectacles qui seront présentés ici ont été conçus par des Australiens, dont Gravity & Other Myths, qui ouvrira le festival le 5 juillet à la TOHU avec Backbone.

Le cirque australien a ses habitudes au Québec. Qu'on pense à Circa, qui a présenté au moins cinq spectacles ici, ou encore à Oz, Strut & Fret ou Tom Tom Crew, on a pu apprécier au fil des ans le talent et l'humour de plusieurs artistes de cirque d'Australie.

Gravity & Other Myths est l'une de ces compagnies qui ont galvanisé le public montréalais, avec sa pièce A Simple Space en 2014 et 2015. Ceux qui ont eu la chance de voir ces acrobates téméraires se souviendront des défis insensés que se lançaient les sept artistes. Cette fois, ils seront 10 à défendre leur nouvelle création, Backbone, exercice d'endurance qui mêle prouesses et humour.

L'autre compagnie australienne invitée, Company 2, présentera au Théâtre St-Denis un cabaret baptisé Scotch & Soda. Ce spectacle acrobatique et musical est codiffusé par Juste pour rire. Il a été créé par deux ex-membres de la compagnie Circa, qui partageront la scène avec un ensemble de musique jazz.

Aussi à l'affiche

Plus près de nous, il ne faudra pas manquer la création des deux soeurs de la regrettée Lhasa de Sela, Ayin et Miriam. Deux artistes de cirque qui présenteront la pièce Sisters, avec la musique de Lhasa, dans une mise en scène de la cofondatrice des 7 doigts de la main, Gypsy Snider, amie d'enfance des soeurs de Sela. La harpiste Sarah Pagé (Barr Brothers), qui a fait des tournées avec Lhasa, sera sur scène.