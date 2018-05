Juste pour rire dévoile sa programmation

La 36e édition du festival se veut sous le signe du renouveau, avec un lot de galas et de spectacles arborant des têtes d'affiche de l'humour comme Laurent Paquin, Mike Ward, Les Denis Drolet, Korine Côté et Jean-Marc Parent.

Une imposante cohorte d'artistes animeront les rues, humour et musique au menu, et des spectacles de fin de soirée ont été intégrés pour les festivaliers qui veulent continuer à fêter, ont annoncé les organisateurs, mercredi matin au Club Soda à Montréal, avec un lancement qui rassemblait pour la première fois l'édition francophone du festival et son pendant anglophone Just for Laugh.

Juste pour rire a encaissé les conséquences des allégations de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle portées par plusieurs femmes en octobre dernier contre le grand patron de Juste pour rire, Gilbert Rozon. Celui-ci a vendu Le Groupe juste pour rire à ICM Partners, une entreprise américaine, et au comédien canadien Howie Mandel.

Ce dernier, présent au lancement, a fait valoir qu'aucun événement n'est plus important que le festival Juste pour rire dans le monde de l'humour.

Il aura toutefois lieu cet été tout de suite après Le Grand Montréal Comédie Fest, qui se déroulera du 1er au 15 juillet. L'événement a été mis sur pied par des humoristes après le scandale au sujet de agissements de Gilbert Rozon.

Patrick Rozon, le porte-parole de Juste pour rire, ne croit pas que cet autre festival va leur nuire. Il y a de la place pour plus d'un événement d'humour à Montréal, croit-il. Et cet autre festival ne les a pas empêchés de recruter les artistes de leur choix: certains humoristes participent même aux deux, a-t-il fait remarquer.