America rejoint Air Supply au FEQ

On nous avait annoncé une soirée sous le signe de la nostalgie le 11 juillet au parc de la Francophonie. On ne nous avait pas menti, alors qu'America s'ajoute à la programmation du Festival d'été de Québec (FEQ).

Le groupe britannique, à qui l'on doit notamment le succès du début des années 70 A Horse With No Name, se produira au Pigeonnier juste avant le duo australien Air Supply.

