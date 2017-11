Mara Tremblay: ouvrir le chemin

La tête dans les étoiles

L'amour, l'amitié, les relations humaines, la nature : l'auteur-compositrice-interprète a toujours les mêmes thèmes de prédilection. «Ça reste les premières valeurs qui me tiennent en vie.» Si son disque s'appelle Cassiopée, c'est parce qu'elle a une affection particulière pour cette constellation. «Quand j'ai commencé à m'intéresser aux étoiles, il y a 20 ans, ç'a été mon premier repère. Quand je la vois, je me sens à la bonne place.»

Coup de coeur francophone

Mara Tremblay présentera toutes les chansons de son nouveau disque lors d'un spectacle-lancement à Coup de coeur francophone. Elle a souvent chanté dans le cadre de cet événement, qui fête ses 30 ans cette année. «Je n'y ai que des beaux souvenirs. Ils ont le même âge que ma carrière, et c'est super touchant qu'ils soient encore là.»

Le chemin

Mara Tremblay est songeuse quand elle parle de son parcours. «C'est dur d'avoir été la première à faire quelque chose, de voir que des plus jeunes le font ensuite et que ça marche au boutte, alors que toi, tu rames et tu rames encore...» Quand elle a démarré sa carrière solo il y a une vingtaine d'années, elle était pas mal la seule fille de « sa gang », rappelle-t-elle. «Il y a eu beaucoup de progrès de ce côté. Il y a tellement plus de filles maintenant!», dit Mara Tremblay, qui estime que son «statement féministe» se reflète dans sa manière de pratiquer son métier. «Je suis une femme forte de 48 ans qui fait du rock et qui ne se laisse pas piler sur les pieds.»

Continuer

Mara Tremblay regarde tous les jeunes artistes qu'on pourra voir à Coup de coeur et leur souhaite bonne chance. «Ce n'est pas un métier facile. Mais moi, je ne peux pas faire autre chose. C'est une vocation. Je fais de la musique depuis que j'ai 7 ans, et c'est la seule place où je me sens valorisée. Alors je continue, tsé ! Si ça n'avait pas été une question de vie ou de mort, j'aurais fait autre chose.» Elle espère que Cassiopée lui donnera des ailes. «J'ai envie que ça marche. Que les gens comprennent ce que j'ai à donner comme musique. Je souhaite à Cassiopée une longue vie, et plein de spectacles pour le faire vivre.»

En concert le 7 novembre à 18 h à la Sala Rossa dans le cadre de Coup de coeur francophone. L'entrée est gratuite.

Country rock. Cassiopée. Mara Tremblay. Audiogram.