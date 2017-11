Keith Kouna: faire sortir le méchant

En marge

À 43 ans, Keith Kouna vit de son art depuis quatre ans, tout en restant dans la marge et sans faire de concessions. «Mes salles sont pleines et c'est ce qui me nourrit depuis 15 ans. Ça n'a jamais été le disque ou la radio. Tant qu'il y a du monde, que les gens sont contents d'être là, qu'ils slamment, qu'ils boivent et qu'ils ont chaud... J'ai toujours cru à ce que je faisais, mais s'il n'y avait pas eu de réponse, j'aurais probablement arrêté.» Un de ses modèles est Richard Desjardins - il a d'ailleurs participé au disque lui rendant hommage cette année. «J'ai toujours admiré son indépendance, son côté baveux, en marge, malgré son énorme succès. J'ai beaucoup admiré l'oeuvre et le bonhomme... Quand tu commences à écrire et que tu tombes sur Desjardins, tu fais: ah, OK, c'est ça l'écriture, faut que tu te forces dans la vie!»

Santé

Ce soir au Club Soda, Keith Kouna donne le coup d'envoi à Coup de coeur francophone, un festival qu'il aime bien. Quand il regarde la programmation, qui réunit des dizaines de chanteurs et groupes de tous les horizons, il est heureux de constater que le mauvais état de l'industrie de la musique au Québec ne freine pas les ardeurs des créateurs. «C'est bien de ne pas s'arrêter aux difficultés. Ce serait dull que le monde arrête de faire de l'art parce qu'il n'est plus diffusé. C'est signe de bonne santé, j'imagine.»

En concert ce soir au Club Soda dans le cadre de Coup de coeur francophone. Première partie: Mon doux Saigneur.

PUNK-ROCK. Bonsoir shérif. Keith Kouna. Duprince.