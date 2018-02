Festival Santa Teresa: à l'heure des «festivals-boutiques»

Les festivals de musique sont nés pour aider les groupes à tourner durant la période creuse de l'année. Or, depuis 10 ans, ils ont grandi au point d'engendrer des surenchères de prix et de susciter des critiques de la part des mélomanes. Résultat: on voit apparaître, ici comme ailleurs, des festivals dits «boutiques» ou de quartier, comme Santa Teresa et Mile Ex End, qui promettent une «expérience» à échelle humaine.

Non seulement l'âge d'or des grands festivals extérieurs de musique est révolu, mais les ventes de billets sont aussi en perte de vitesse. En 2016 et en 2017, Bonnaroo - le grand rassemblement musical de l'État du Tennessee - a connu ses pires années de ventes de billets depuis 2008. En 2016, le festival Sasquatch!, qui se tient dans l'État de Washington depuis 16 ans, a vu sa foule baisser de moitié.

«Il y a des gens qui remettent en question l'avenir du monde des festivals comme on l'a connu il n'y a pas si longtemps avec le giga et le méga, dit Claude Larivée, président de La Tribu et l'un des partenaires du festival de quartier Mile Ex End. Après la lune de miel il y a cinq ans, il y a eu des bilans désastreux l'an dernier.»

Amener des pointures à Sainte-Thérèse

Si de gros évènements disparaissent ou en arrachent, de petits festivals dits «boutiques» voient le jour. Pour sa deuxième année d'existence, le festival Santa Teresa, qui aura lieu à Sainte-Thérèse du 18 au 20 mai, a frappé un grand coup en annonçant sa programmation il y a deux semaines.

S'y produiront des artistes internationaux et québécois, dont Nick Murphy (ex-Chet Faker), Feist, le rappeur américain Lil Uzi Vert et The Voidz (le groupe de Julian Casablancas).

«On l'a vécu, le trip des gros festivals. Il y a un retour à la terre a vec une expérience à échelle humaine», lance le cofondateur du festival, Julien Aidelbaum.

«Santa Teresa, ce n'est pas un trek. C'est un festival confortable», ajoute son partenaire Nycholas Fortin.

Quant à la programmation, elle n'est pas «un buffet à volonté». «On voulait y aller avec de gros noms qui sont mainstream, mais pas de façon traditionnelle, souligne Nycholas Fortin. Un gars comme Lil Uzi Vert a des super statistiques de streaming [...] et il fera son premier play dans la grande région de Montréal.»

«Si on a réussi à avoir Nick Murphy, anciennement Chet Faker, c'est parce que c'est dans sa stratégie de faire des festivals-boutiques, ajoute Julien Aidelbaum. Il préfère être sur le top du poster qu'être à la quatrième ligne.»

Santa Teresa présente aussi des artistes québécois qui sont à la limite de l'émergence, comme Hubert Lenoir, Loïc April, Choses sauvages et Mort Rose. «Klô Pelgag a carte blanche à l'église [Sainte-Thérèse-d'Avila] avec une messe transfigurée», ajoute Julien Aidelbaum.