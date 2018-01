Bordée de beats au 12e Igloofest

PREMIER WEEK-END

Kiddy Sm!le

Sur la scène Sapporo, le 18 janvier, à 20 h 30

Pierre Hache, alias Kiddy Sm!le, est à Paris l'un des porte-étendard du voguing renaissant, ce style de danse qui fut très populaire au sein des communautés gaies latines ou afro-américaines dans les années 70 et 80. Figure connue du mouvement LGBT français, Kiddy Sm!le a travaillé en tant que styliste avant de donner priorité à sa carrière de DJ/producteur. Féru de dance music toutes décennies confondues, il intègre disco, house, techno, mais aussi hip-hop ou même gospel à sa musique. Excentrique, flamboyant en plus d'être un fier militant homosexuel, Kiddy Sm!le n'a pas volé son surnom de «prince français du voguing». On lui doit les EP Teardrops In The Box, Let A B!tch Know, Enough of You, Get Myself Alone, Worthy Of Your Love.

Petit Biscuit

Sur la scène Sapporo, le 19 janvier, à 23 h

À peine sorti de l'adolescence, ce Franco-Marocain fait honneur à la «French touch», dont la lignée s'allonge depuis les années 90. Mehdi Benjelloun de son vrai nom, Petit Biscuit sait jouer les claviers, gratter la guitare et organiser les cordes, en plus d'être rompu à la lutherie numérique. Sans chambouler les formes connues, il a déjà mis de l'avant sa propre vision de l'amalgame possible. Si jeune (19 ans!), il a déjà lancé plusieurs remixes, écrit et réalisé un EP sans titre et surtout le fort bel album Présence. Sa musique est traversée par une house mélodique assortie de glitch-hop et future bass, coiffée de chorus et ponts exprimés vocalement à la manière de la chanson pop d'aujourd'hui. Les compléments instrumentaux de son cru s'amalgament superbement avec la proposition numérique et font la preuve qu'il est musicien à part entière. Petit Biscuit deviendra grand!

TOKiMONSTA

Sur la scène Sapporo, le 20 janvier, à 21 h

Rebaptisée TOKiMONSTA depuis plus de 10 ans, la Californienne Jennifer Lee fait partie de l'élite de la nouvelle musique électronique dans la Cité des Anges. Elle fut recrutée par Flying Lotus pour son talent évident de DJ et productrice - elle a sorti l'EP Creature Dreams sous l'étiquette de Fly-Lo mais enregistre essentiellement chez Young Arts, son propre label qui compte d'ailleurs les enregistrements de l'excellent producteur québécois CRi. On ne s'étonnera pas que TOKiMONSTA ait collaboré avec Anderson.Paak (pour la chanson Put It Down), qu'elle ait remixé Justin Timberlake, et plus encore. Son électro multigenre (house, techno, bass music, hip-hop, etc.) n'est-elle pas sertie de menus détails hautement créatifs et de mélodies contagieuses?