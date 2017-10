Akousma 14: pour les sens... dans tous les sens

Fousek/Hansen/Tellier-Craig

Le Vivier (Gesù), mardi 24 octobre, 20 h

Les Montréalais Karl Fousek, Devon Hansen et Roger Tellier-Craig ont constitué ce trio d'improvisation. L'instrumentation consiste en une panoplie de synthétiseurs modulaires analogiques et d'outils numériques. La combinaison de ces deux modes électroniques se veut au service de cette rencontre entre trois personnalités connues des scènes expérimentales, au-delà de l'électroacoustique. Tellier-Craig fut jadis membre de Godspeed You! Black Emperor et Fly Pan AM, et il s'exécute encore dans le récent duo A/V Le Révélateur. Karl Fousek, pour sa part, explore les sonorités des synthétiseurs modulaires et différents logiciels de traitement audio dans une diversité de contextes: generative music, drone, minimalisme ou improvisation. Californien transplanté à Montréal, Devon Hansen se produit sous divers pseudos, dont Stefan Jós et Lotide. Ce concert en trio s'inscrit dans un programme différent des autres présentés par Akousma 14, cette fois au Gesù. Y participeront les musiciennes et conceptrices Émilie Mouchous et YlangYlang, sans compter Ida Toninato et Ana Dall'Ara Majek, du tandem Jane/Kin.

Natasha Barrett

Usine C, mercredi 25 octobre, 20 h

La Britannique Natasha Barrett ratisse méticuleusement le territoire acousmatique (diffusion exclusivement sonore), fait preuve d'un grand raffinement, d'une utilisation optimale de l'espace en exploitant le plein potentiel d'un orchestre de haut-parleurs. Plus précisément, son travail touche le design sonore, le concert acousmatique «multi-canaux», l'improvisation devant public ou encore les installations sonores impliquant l'architecture et la science. On affirme même qu'elle exploite des techniques permettant «de dévoiler des détails que l'oreille normale raterait».