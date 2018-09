Une virée aux musées

Julian Rosefeldt: Manifesto

Musée d'art contemporain de Montréal

20 octobre au 20 janvier

Le Musée d'art contemporain de Montréal présente l'installation vidéo sur 13 écrans Manifesto, du Berlinois Julian Rosefeldt, qui rend hommage aux manifestes, ces déclarations publiques exposant un parti pris esthétique ou politique. Pour ce faire, il a demandé à la comédienne Cate Blanchett d'incarner 13 personnages qui évoquent ces manifestes tels ceux des dadaïstes, des futuristes, des artistes Fluxus ou du Dogme 95. Cate Blanchett devient présentatrice télé, ouvrière, maîtresse d'école, marionnettiste ou sans-abri. Une performance saluée dans une douzaine de villes du monde.

Parcours photo Sherbrooke

Pprès du lac des Nations, à Sherbrooke

Jusqu'au 31 janvier

L'édition 2018 du Parcours photo Sherbrooke a débuté le 1er septembre et se poursuit jusqu'au 31 janvier. Cette année, le Musée des beaux-arts de Sherbrooke expose, toujours en extérieur, des photos grand format de Yannis Davy Guibinga, Guylain Doyle, Sandra Lachance, Luc Lemay, Arlette Vittecoq, Emmanuelle Dion, René Houle, Pierre Vignau, Francine Ostiguy et Marek Pleszczynski.

Ed Pien

1700 La Poste

1700, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

12 octobre au 20 janvier

Le centre d'art 1700 La Poste mettra en exergue, dès le 12 octobre, l'oeuvre de l'artiste canadien Ed Pien, issue de sa culture hybride chinoise et japonaise. Par sa pratique du dessin et son univers fantastique de monstres et de fantômes, Pien dénonce la violence et toute forme d'aliénation. Après avoir étudié les peintures qui expriment la violence dans les civilisations anciennes, il cherche à la repérer dans les conflits et la réalité contemporaine. Il sera aussi exposé chez son galeriste Pierre-François Ouellette, du 10 novembre au 22 décembre, avec de nouveaux dessins, des photographies et des vidéos touchant au ludique.