Vus et entendus à Pop Montréal

Sophie

À la SAT, jeudi dernier

Pour le plus grand plaisir des festivaliers, la DJ et réalisatrice écossaise Sophie a adapté la matière de son récent opus, Oil of Every Pearl's Un-Insides, sous étiquette MSMSMSM/Future Classic/Transgressive, très haut coté par la plupart des médias de référence. Les basses étaient énormes, balancées sur le plancher de danse telles des grenades! Les rythmes technos qui s'ensuivirent ne laissaient pas présupposer les matériaux mélodiques inspirés de la soul pop et de l'électro hip-hop, imbriqués dans ces robustes charpentes. A priori, ces esthétiques ne sont pas concomitantes, mais Sophie a visiblement trouvé le moyen d'en bricoler quelque chose de cohérent. La tension entre la violence dominante de la facture (techno industrielle, dark ambient, nappes de distorion, etc.) et la douceur mélodique de certains chorus ou ornements compositionnels produit un effet pour le moins saisissant. Devant public, cette tension était exacerbée, et c'était très bien ainsi.

Tika

Au Piccolo Rialto, mercredi dernier

Artiste de la nouvelle scène soul/R&B, TiKA est une chanteuse de puissance, aussi DJ, productrice culturelle, animatrice télé en ligne, féministe, femme forte et opiniâtre. Cette Torontoise d'origine et Montréalaise d'adoption défie les stéréotypes! Inutile d'ajouter qu'elle a la force nécessaire pour déverrouiller les portes qui lui étaient fermées. Les grandes portes pourraient s'ouvrir pour cette battante ayant traversé des périodes difficiles, car elle offre des musiques incarnées et fédératrices, en plus de s'inscrire dans les tendances actualisées de la musique urbaine. Les mélodies et harmonies sont purement soul, l'emballage et le groove sont marqués par le trap, l'afro-house, cette «nostalgie futuriste», comme elle se plaît à la qualifier. Pour réaliser l'ampleur de son talent, il faut écouter ses enregistrements réalisés avec le concert de solides beatmakers, à commencer par Casey MQ.