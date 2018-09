POP Montréal, un festival qui promet!

Thus Owls

Centre Phi, samedi, 21 h

Que Thus Owls, formation du couple canado-suédois que forment Simon et Ericka Angell, ne soit pas encore un vaste et franc succès auprès du public indie tient du mystère.

Ce groupe réunit pourtant toutes les qualités des meilleurs de leur époque: chanteuse d'exception, guitariste d'exception, dosage idéal entre forme chansonnière et exploration, mélodies fédératrices, collaborateurs de haute volée, et ce nouveau projet des plus excitants: The Mountain That We Live Upon, quatrième album rendu public ce vendredi.

Ont été recrutés pour l'opus studio le batteur Samuel Joly, la chanteuse Laurel Sprengelmeyer (Little Scream), le guitariste et bassiste Nicolas Basque (Plants & Animals), Michael Feuerstack (The Luyas), et plus encore.

Rock indé, électro, jazz et musique contemporaine sont parmi les matériaux de cet album d'excellent niveau, présenté samedi dans un contexte immersif - soit avec la danseuse et performeuse Hanako Hoshimi-Caines et les projections concoctées par le cinéaste Karl Lemieux.