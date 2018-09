Resplendissantes enluminures au MBAM: la gloire des heures

Le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM), l'UQAM et l'Université McGill s'unissent pour présenter Resplendissantes enluminures sur les recueils de prières conservés au Québec, mais produits en Europe au Moyen Âge et à la Renaissance.

Il fut un temps où la vie, chez les croyants de famille aisée, était au diapason des rituels religieux. On sonnait les matines entre minuit et six heures du matin, on célébrait les vêpres avant le repas du soir en faisant la lecture d'un livre d'heures (livre liturgique destiné aux fidèles catholiques). En fait, la prière n'avait de cesse chez les fidèles. C'était la gloire des heures.

Resplendissantes enluminures au MBAM propose une cinquantaine d'artefacts (feuillets, manuscrits complets, imprimés): de véritables petits trésors provenant de sept collections et dont la création remonte parfois jusqu'au Moyen Âge.

«C'est la première fois qu'on réunit ces artefacts dans une même exposition au Québec. Ce sont des livres de méditation en petit format qu'on pouvait glisser dans la poche», explique Hilliard T. Goldfarb, conservateur des maîtres anciens au MBAM.

Les ouvrages étaient écrits à la main et enluminés de peintures miniatures représentant la vie du Christ et des saints, souvent dans le cadre de scènes illustrant les différentes cultures des artistes et de ceux et celles à qui étaient destinés les recueils.

«Même si c'étaient des lectures privées, c'était un geste communautaire puisque tout le patelin pouvait prier presque en même temps, observe le conservateur de McGill, Richard Virr. Pour nous, c'est un symbole de la culture de l'époque. Il y a, ainsi, une longue tradition de livres miniatures manuscrits.»

Détails fascinants

De la taille d'un téléphone cellulaire, ces livres de prières comportent des détails fascinants sur les croyances chrétiennes selon les pays et les âges. Une flagellation par-ci, un diable-dragon par-là. Plusieurs des livres d'heures, parmi les plus colorés, pouvaient faire l'objet de commandes de familles aisées à des peintres à l'oeil singulier.

«Dans L'Adoration des Mages du Maître des Prélats bourguignons, raconte Brenda Dunn-Lardeau, professeure au département d'études littéraires de l'UQAM, on peut voir des souliers ayant une très longue pointe qui étaient interdits par l'Église. On ne pouvait pas prier à genoux avec de telles chaussures et elles pouvaient servir à relever la jupe des dames!»

Architecture et mode

Les enluminures renvoient souvent au style d'architecture, que l'on soit en Bourgogne ou à Bruges, aux vêtements typiques d'une période de l'histoire ou à des croyances particulières, selon la langue utilisée.

«Tout n'était pas que sérieux dans les enluminures, on trouvait aussi du ludique, de l'encyclopédique, dit Mme Dunn-Lardeau. Pendant ce qu'on appelle la "disjonction historique", les artistes illustrent des scènes de la Bible en les transposant dans leur environnement. Mais certaines gravures étaient considérées comme blasphématoires parce qu'on utilisait des modèles vivants pour reproduire des scènes de la vie du Christ.»