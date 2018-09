Une toile de David Hockney pourrait battre un record

Une piscine, deux hommes, et un paysage idyllique en toile de fond: une oeuvre du Britannique David Hockney va être mise en vente chez Christie's pour quelque 80 millions de dollars, ce qui devrait en faire la toile la plus chère d'un artiste vivant jamais vendue aux enchères.

Le record actuel est détenu par Balloon Dog (Orange), de Jeff Koons, vendu 58,4 millions de dollars en 2013, également chez Christie's à New York.

L'oeuvre de David Hockney Portrait of an Artist (Pool with Two Figures), qui doit être adjugée la deuxième semaine de novembre, est considérée comme «l'une des plus grandes oeuvres d'art de l'ère moderne», a fait valoir Alex Rotter, coprésident de l'art contemporain et de l'après-guerre chez Christie's.

Elle correspond à «l'apogée» des deux thèmes les plus célèbres du Britannique, grand maître du pop-art, a-t-il expliqué: les piscines et le double-portrait, soit deux personnes en interaction.

Sur cette toile, un homme élégant, debout au bord de la piscine, regarde pensivement un autre nager sous l'eau dans sa direction, avec pour toile de fond un paysage idyllique d'arbres et de montagnes.

L'homme debout est l'ex-amant et muse de David Hockney, Peter Schlesinger, qui fut l'un de ses étudiants à l'université UCLA à Los Angeles. Leur relation a duré de 1966 à 1972.

La toile fut réalisée en 1972 alors que leur liaison se terminait et le nageur pourrait être le nouvel amant de Peter, selon M. Rotter.

Elle est devenue une des oeuvres-culte de Hockney, figurant en couverture de nombreux livres sur l'artiste. Elle était aussi l'une des attractions de la rétrospective qui lui a été consacrée en 2017, pour son 80e anniversaire.

«De la Tate Gallery (de Londres), au Centre Pompidou (de Paris) et au Metropolitan Museum (de New York), cette oeuvre sortait toujours du lot, c'était celle autour de laquelle tout le monde gravitait», selon M. Rotter.

Il n'a rien voulu dire du propriétaire de la toile.

Selon l'agence Bloomberg et le site Artnet, elle appartiendrait au milliardaire britannique Joe Lewis, propriétaire du Tavistock Group et du club anglais de football Tottenham Hotspur. Sa fortune atteindrait quelque 5,4 milliards de dollars, selon le magazine Forbes.

Christie's, à l'origine de la vente retentissante en 2017 du Salvator Mundi, une toile longtemps oubliée de Léonard de Vinci, pour un record de 450 millions de dollars, dit s'être beaucoup battue pour s'arroger la vente de cette toile.

«Nous rêvions de l'avoir depuis des années (...) La vente du Salvator Mundi n'a certainement pas fait de mal», a reconnu M. Rotter.

Même si la toile a déjà été beaucoup vue, Christie's va la faire voyager pour attirer les acheteurs potentiels, notamment en Asie, à Londres et à Los Angeles.