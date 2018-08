L'impact de l'homme sur la nature, format géant

CASE est venu à Montréal avec sa partenaire artistique et conjointe Samira pour réaliser une commande sur un mur de 46 m de long, situé non loin du marché Atwater, au 3711, rue Notre-Dame Ouest.

CASE a peint la forêt canadienne en la juxtaposant à une vue de Montréal que l'on imagine prise du mont Royal. Avec le Stade olympique qui se détache au loin et quelques exemples d'architecture locale. Sur la droite, quelques cônes orange montrent que les deux artistes n'ont pas manqué de constater l'ampleur des travaux routiers dans la métropole!

«J'ai découvert le travail de CASE à Rabat, au Maroc, et j'avais été impressionnée par son talent, a dit Elizabeth-Ann Doyle, cofondatrice de MU, lors du vernissage. Il travaille depuis plus de 20 ans dans un style photoréaliste. Quand on voit la finesse du rendu, le grain de la peau, on constate qu'il possède une très grande maîtrise de son art. C'est un honneur qu'on puisse l'avoir à Montréal.»

Millo

Second artiste étranger invité par MU, l'Italien Millo réalisera à compter de jeudi une peinture murale dans le Plateau Mont-Royal. Connu pour ses oeuvres profondes en noir et blanc, Millo travaillera pendant une semaine sur un mur situé au-dessus de deux commerces (une friperie et un marchand de crèmes glacées), près du 150, avenue du Mont-Royal Est, à l'intersection de la rue De Bullion.

«La murale est financée par le programme d'art mural de la Ville de Montréal, dit Mme Doyle. Millo dessine l'enfant dans la ville, avec une grande poésie. Ça se marie bien avec l'esprit du Plateau.»

Alanis Obomsawin

Par ailleurs, MU va célébrer la contribution sociale et artistique des communautés autochtones en rendant hommage à la cinéaste et documentariste abénaquise de réputation internationale Alanis Obomsawin. Une oeuvre murale d'envergure sera réalisée cet automne dans le cadre de la collection de MU intitulée Hommage aux bâtisseurs culturels montréalais. L'appel de candidatures pour choisir l'artiste qui la réalisera vient de s'achever.