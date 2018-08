Julie Perreault: prendre la parole derrière la lentille

On la connaît pour son travail de comédienne au théâtre, au cinéma, sur le web et surtout à la télévision, où elle a entre autres été en vedette dans L'échappée, 19-2 et Minuit le soir. Mais Julie Perreault mène aussi une prolifique carrière de photographe. Par ses photos, elle dit prendre la parole. Rencontre.

Dans le vocabulaire de Julie Perreault, le mot « lumière » occupe une place prépondérante. Car lorsqu'elle exerce son travail de photographe, c'est à travers la lumière, les éclairages, les ombres, qu'elle s'exprime.

« Pour certains, le cadrage va créer l'émotion. Pour moi, c'est la lumière, dit-elle. Ma signature visuelle passe par là. Faire de la photo, c'est raconter une histoire, et les miennes se définissent principalement avec la lumière. »

En marge de son métier de comédienne, Julie Perreault est de plus en plus reconnue pour son travail de photographe. Et pour cause ! Les artistes qui passent devant sa lentille s'empressent de diffuser les photos qu'elle a prises d'eux. Elle en a aussi publié plusieurs à travers « Les contes de Perreault », clichés parus dans la revue Clin d'oeil et aussi en ligne. Son compte Instagram (julieperreaultphotographe) compte plus de 54 000 abonnés.

Elle arrive à la photo par hasard, intriguée par le travail des directeurs photo et de leurs assistants sur les plateaux de tournage. Son conjoint Sébastien Delorme lui offre un appareil reflex en cadeau. Plus le temps passe, et plus son intérêt augmente.

La qualité de ses portraits suscite l'intérêt. Des collègues comme Karine Vanasse et Hélène Bourgeois Leclerc lui demandent de faire des photos de casting. Elle se reconnaît dans les artistes qu'elle photographie. « Ils sont toujours chargés, habités de quelque chose », dit-elle.

D'interprète qu'elle est devant la caméra, elle devient créatrice derrière ses appareils photo. Et ça lui plaît. Sérieuse, méticuleuse, elle crée avec ses assistants des mises en scène qui se moulent à la personnalité des sujets captés par ses lentilles. Elle travaille toujours avec de la musique en arrière-plan et prépare des listes d'écoute en fonction de ses sujets.

« Lorsque je photographie des artistes, c'est ma perception de ce qu'ils sont. C'est un point de vue. J'ai alors l'impression de prendre la parole, de m'exprimer à travers ces images. »

Voici un aperçu de son travail.