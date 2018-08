Kapwani Kiwanga: colonialisme d'hier et d'aujourd'hui

Comme pour l'exposition de Shannon Bool (dont nous avons publié une critique le 26 juillet), Kapwani Kiwanga ancre son travail dans la recherche et s'intéresse à la question de la colonisation en lien avec le territoire. Si Shannon Bool situait son propos autour des liens qu'entretenait Le Corbusier entre l'architecture et ses fantasmes pour la femme orientale, Kiwanga s'est intéressée à la domination d'une ex-puissance coloniale, l'Empire britannique.

La force de la programmation du Musée d'art de Joliette découle de ses choix résolus pour des artistes contemporains totalement pertinents en 2018. Mais aussi d'une volonté récurrente de faire en sorte que ses expositions présentées en même temps se répondent et forment un déploiement cohérent. Pour asseoir cette optique, le musée met d'ailleurs en relief ce dialogue en l'explicitant sur un panneau à l'entrée des expositions de Kapwani Kiwanga et de Shannon Bool.

Le colonialisme est aussi évoqué par l'installation que l'on remarque en entrant dans la salle d'exposition. Quelque 165 m 2 de plafond ont été tapissés par l'artiste avec du tissu industriel à usage agricole qu'elle a déjà utilisé pour sa sculpture Shady présentée à Frieze, plus tôt cette année à New York, où elle a d'ailleurs reçu le premier Frieze Artist Award.

« Il s'inscrit dans sa volonté d'utiliser la transmission orale et la mémoire pour montrer que l'histoire ne se concrétise pas uniquement dans l'écrit, mais aussi dans le partage et dans l'oralité », dit la commissaire de l'exposition, Anne-Marie St-Jean Aubre.

Pour ce projet, l'artiste a en effet souhaité s'imprégner des lieux et faire participer la communauté. Elle a organisé, une semaine avant le vernissage, en juin, une discussion informelle, autour d'un feu de camp, sur les enjeux du colonialisme et du post-colonialisme. Ce moment ni enregistré ni filmé est considéré par l'artiste comme une oeuvre d'art en soi.

Les origines tanzaniennes de Kapwani Kiwanga et sa fascination pour l'anthropologie l'ont déjà conduite, notamment avec son corpus Maji Maji, en 2014, à réfléchir sur l'histoire coloniale en Afrique. Avec Rayon de soleil au coin du feu, elle élargit son propos en évoquant les situations d'exclusion et d'oppression sociales. En les illustrant par l'utilisation de matériaux tangibles (terre, cendres, toile d'ombrage), mais aussi impalpables tels que l'énergie de la lumière ou le partage oral de connaissances.

Kapwani Kiwanga invite les visiteurs à aller remettre un peu de cette terre dans le trou d'origine avec un seau. Une cicatrice que l'on tente d'effacer, mais dont il restera une trace pendant quelque temps puisque la terre « brûlée » ne contient plus de nutriments. Comme une terre dénaturée par l'homme quand il se l'approprie et l'épuise à des fins colonialistes...

Pour prolonger cette idée d'appropriation réelle ou fantasmée du territoire, l'artiste a fait creuser un large trou rectangulaire sur la pelouse située devant le musée. La terre provenant de ce trou a été transportée dans la salle après avoir été stérilisée dans un four pendant une semaine pour éviter de nuire aux 8500 oeuvres de la collection du musée ! Et enfin replacée au sol dans une disposition similaire là d'où elle provenait.

Dans la vidéo, le soleil semble se coucher, insinuant le déclin de l'Empire britannique dont le territoire et le potentiel d'influence diminuent. Mais chaque fois que le soleil va disparaître, on change de région du monde pour suggérer que ce qu'il reste de l'empire veut encore croire à son ascendance à l'échelle planétaire.

Meryl McMaster

La galerie Pierre-François Ouellette art contemporain présente, jusqu'au 25 août, Ancestral/Second-Self, une expo d'oeuvres de l'artiste canadienne Meryl McMaster jamais exposées à Montréal. La série Ancestral examine la relation entre les fausses représentations historiques du patrimoine autochtone et la réalité actuelle des peuples autochtones. La série Second-Self se penche sur les questions de conscience de soi et d'autoreprésentation. Meryl McMaster a des racines européennes et amérindiennes.

Ancestral/Second-Self, de Meryl McMaster, à la galerie Pierre-François Ouellette art contemporain (963, rue Rachel Est, Montréal), jusqu'au 25 août.

Consultez le site web de l'exposition

Maryam Ramezankhani

La galerie d'art Métèque, dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, présente en ce moment une exposition d'art calligraphique avec les oeuvres sur papier de Maryam Ramezankhani, une artiste de Téhéran, en Iran, venue passer quelque temps en résidence dans la galerie. La commissaire Hanieh Ziaei a rassemblé des créations alliant contemporanéité et tradition de la calligraphie, un art ancestral qui croise la littérature, les croyances et les sentiments.

Celle qui ne ressemble à personne - Une calligraphie poétique, de Maryam Ramezankhani, à la galerie d'art Métèque (5442, chemin de la Côte-Saint-Luc, Montréal), jusqu'au 14 août.

Consultez le site web de l'exposition

Festival inuit à Concordia

À partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche se déroule à Concordia le festival inuit Tillitarniit avec des spectacles musicaux, des jeux, des films et une expo de petites poupées créées par l'artiste inuite Elisapee Inukpuk, décédée au printemps dernier à l'âge de 80 ans. Une occasion de se brancher sur l'art du récit inuit et de partager une culture qui fait aussi partie de Montréal. Une réception sera organisée à cette fin le 21 juillet à la galerie FOFA​, de 13 h à 16 h. Entrée libre.

Festival inuit Tillitarniit, à la galerie FOFA (1515, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal), en fin de semaine et expo jusqu'au 17 août.

Consultez le site web de l'exposition

Johanne Bilodeau

Un combo vélo-Bilodeau à Sutton en fin de semaine ? Parce que le travail minutieux, original et humaniste de l'artiste multidisciplinaire et auteure Johanne Bilodeau vaut le déplacement dans les Cantons-de-l'Est. La fière sang-mêlé, forte d'un héritage autochtone et européen, présente à la galerie Arts Sutton L'invisible traversée, un nouveau corpus formé de 16 tableaux et d'une installation. Avec l'écologie sociale, les paysages du fjord du Saguenay et un hommage personnel au coeur de sa démarche...

L'invisible traversée, de Johanne Bilodeau, à la galerie Arts Sutton (7, rue Academy, Sutton), jusqu'au 2 septembre.

Consultez le site web de l'exposition