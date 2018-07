Sophie Jodoin: raffinement et profondeur

Sensibilité et humour

Parmi nos coups de coeur au sein de l'oeuvre centrale répartie sur les huit tables, citons les années, amoncelées, un pastel et fusain sur papier de 2015, qui représente les membres inférieurs de la mère de l'artiste. Un dessin splendide et émouvant sur le passage du temps.

La sensibilité de Sophie Jodoin n'occulte pas l'humour, même si l'artiste ne l'exprime pas souvent. En tout cas, ses pièces How to Make Steamed Bread Dough et This Neck Which I Abhor n'en manquent pas, mettant en parallèle la peau d'un cou toute ridée et un morceau de pâte à pain!

En résumé, cette exposition à la mise en scène soignée nous branche sur l'identité féminine sans artifice spectaculaire et avec raffinement.

Elle laisse au visiteur des espaces de respiration, voire de contemplation, qui lui donnent la dimension d'une expérience en soi. Sa construction exigeante et nourrissante met en exergue la profondeur du travail de Sophie Jodoin.

Ce dernier déploiement de Room(s) to move: je, tu, elle ne clôt pas tout à fait ce corpus puisqu'une publication en constituera prochainement le quatrième et dernier chapitre.

Room(s) to move: je, tu, elle, Sophie Jodoin, au Musée d'art contemporain des Laurentides (101 place du Curé-Labelle, Saint-Jérôme), jusqu'au 5 août.