Esmaa Mohamoud: rendre tangible l'intangible

L'installation Untitled (No Fields)

«Avec ces installations, je me suis intéressée à la fragilité de la masculinité noire, et comment cette fragilité a été exploitée par l'athlétisme. Les robes remettent aussi en question de façon évidente la binarité des genres et ce qui arrive lorsqu'on les mélange.»

«Ce qui m'interpelle énormément, c'est la perception que les gens ont de mon travail, ce que ça provoque en eux», détaille la Torontoise d'adoption qui a grandi à London, en Ontario.

Les installations de Mohamoud commandent l'attention, témoins de sa volonté de rendre tangible «l'intangibilité de la culture noire». Sa plus récente création, Untilted (No Fields), exposée au MBAM en compagnie d'oeuvres d'une dizaine d'artistes noirs canadiens dans le cadre de l'exposition Nous sommes ici, d'ici, évoque la résilience et l'endurance des Noirs.

L'oeuvre prend racine dans le mouvement «Take a Knee», lancé par des joueurs de la NFL en guise de protestation contre l'injustice raciale et la brutalité policière. Elle est constituée d'équipement de football (épaulettes, casque, chaussures) orné d'imprimés africains. De longues et lourdes chaînes pendent au dos, ce qui crée une immense traîne de métal - le tout pèse plus de 150 lb. Une grande photo d'un modèle noir ayant revêtu la lourde pièce complète l'installation.

Voilà une «pièce iconique» qui aborde la question de la diversité, mais dans un contexte fort actuel, souligne Pierre Trahan, propriétaire de L'Arsenal, qui a acquis l'oeuvre tout récemment afin de l'intégrer à sa collection privée Majudia.

Le poids des rêves brisés

Nous faisons remarquer à l'artiste qu'en plus d'occuper l'espace de façon tangible, ses oeuvres sont très massives et lourdes, particulièrement Heavy, Heavy (Hoop Dreams), un mastodonte de plus de 1800 lb.