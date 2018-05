Art contemporain autochtone: une Biennale 100 % féminine

Nous avons visité les expositions présentées à Art Mûr et à La Guilde. Toutes les oeuvres exposées n'ont pas la même intensité ni le même intérêt. À Art Mûr, le film de trois minutes de Caroline Monnet, Creature Dada, montré l'été dernier au festival Présence autochtone, est une des oeuvres les plus fortes. Il met en scène des Amérindiennes partageant un repas pantagruélique. Homards, huîtres, champagne, c'est la fête! Voici des autochtones élégantes qui assument leurs désirs. Des femmes libres, si loin de l'image souvent véhiculée d'autochtones victimes, appauvries, inactives, violentées ou tout simplement ternes.

Dans la lignée de ce corpus est tirée une photographie, Renaissance, exposée à La Guilde. Une image magnifique, forte, tellement rafraîchissante, où Caroline Monnet et cinq autres femmes autochtones, richement vêtues, posent fièrement, notamment la designer Swaneige Bertrand, la réalisatrice Alanis Obomsawin et l'actrice Dominique Pétin.

Skeena Reece

L'oeuvre la plus émouvante chez Art Mûr est sans doute la vidéo Touch Me. Une femme en assiste une autre pour le bain. Des images de tendresse, de douceur, de respect, de tranquillité et de partage signées Skeena Reece.

Belle installation également que celle de Brittney Bear Hat et de Richelle Bear Hat qui relatent une expérience de camp de chasse avec des boîtes en bois accrochées au mur et contenant des objets qu'on emporte en forêt: vestes de denim, cordes, lampe à huile, bâche, poignards, sachets de thé, etc. Mais la narration s'arrête là.

Plus loin, l'artiste aztèque Gilda Posada formule le désir de l'autochtone de prendre la place qui lui est due, avec des sérigraphies appelant notamment à l'abolition des frontières. Comme l'avait fait, en 1992, l'artiste mohawk Shelley Niro, avec sa série photographique This Land Is Mime Land, qui rappelle que la hantise de l'autochtone, comme de toute personne, est d'être prisonnier de son passé.