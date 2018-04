Bharti Kher: mettre des points sur des idées

La Fondation DHC/ART vient d'ouvrir sa 27e exposition avec Points de départ, points qui lient, de l'artiste britannique et indienne Bharti Kher. Un art contemporain évocateur, croisant tradition et modernité, et marqué par l'expression d'une passion envers la vie et sa diversité.

Représentée par deux galeries prestigieuses (Perrotin et Hauser & Wirth), Bharti Kher mène une carrière internationale depuis une vingtaine d'années. Travaillant à New Delhi, elle a exposé dans une quarantaine de pays. Avec son identité plurielle, elle s'inspire de réflexions sur la culture, l'identité, la justice, la spiritualité et les droits de la personne pour réaliser, avec ses assistants, des oeuvres picturales et sculpturales qui appellent à la découverte, à l'empathie et au respect.

Lors de sa première visite à Montréal cette semaine, Bharti Kher a charmé les journalistes qui ont parcouru, avec elle, les huit salles de l'exposition que lui consacre la Fondation DHC/ART dans le Vieux-Montréal.

Avec profondeur et cohérence, elle a présenté son déploiement d'oeuvres complexes, fortes et étonnantes. Bharti Kher parvient à universaliser son propos avec une expression artistique qui dépayse, tout en mettant en lumière des valeurs qu'elle souhaiterait plus largement partagées.

Technique des bindis

Un grand nombre des oeuvres de Bharti Kher est constitué de centaines de petits ronds de couleurs qui évoquent le bindi, ce point rouge que les femmes hindoues ont sur leur front pour symboliser un troisième oeil spirituel et leur conscience personnelle. Ces ronds colorés sont une sorte de langage codé de l'artiste et confèrent à ses oeuvres des airs d'abstraction géométrique et d'expressionnisme abstrait. Des oeuvres que l'on observe autant qu'elles nous regardent, se plaît à dire Bharti Kher.