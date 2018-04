Jacques-Louis David: Québec évoque un classement patrimonial

Hier après-midi, le directeur du Musée des beaux-arts du Canada (MBAC), Marc Mayer, croyait bien pouvoir bientôt accrocher sur les cimaises du musée national, à Ottawa, le Saint Jérôme entendant la trompette du Jugement dernier, peint en 1779 par Jacques-Louis David et vendu pour 6,3 millions (5 millions US) par la Fabrique Notre-Dame de Québec. Et ce, après avoir mis en vente l'un des deux tableaux de Marc Chagall du musée national canadien, La tour Eiffel. La vente aura lieu chez Christie's, à New York, le 15 mai.

Mais au Québec, le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) et le Musée de la civilisation de Québec (MCQ) ne l'entendent pas de cette oreille. Prenant acte du fait que le MBAC refuse d'envisager un partenariat entre plusieurs musées pour l'achat de l'oeuvre, les deux institutions québécoises se retroussent les manches pour parvenir à amasser les 6,3 millions nécessaires d'ici le 11 juin, fortes du droit de premier refus consenti jadis au MCQ par la Fabrique pour ses bonnes grâces vis-à-vis du tableau.

«Le fait que deux musées, l'un de Québec, l'autre de Montréal, travaillent ensemble dans un tel dossier, c'est une approche un peu inédite et en même temps très symbolique», a dit Nathalie Bondil, directrice du MBAM, à La Presse.

«Ensemble, on a plus de chances de convaincre le public, des donateurs et des gouvernements plutôt qu'en travaillant les uns contre les autres. On espère que ça fonctionnera.»

L'intervention de la ministre de la Culture du Québec, Marie Montpetit, sur Twitter hier à l'heure du midi, annonçant qu'elle avait demandé aux services de son ministère d'évaluer l'intérêt «évident», écrit-elle, de la toile de David «en vue d'un classement patrimonial», fait plaisir à Nathalie Bondil.

En effet, un classement patrimonial d'un bien au Québec «assure la protection du bien et favorise sa transmission aux générations futures», selon le site du Ministère. Cela peut donc empêcher l'oeuvre d'art de quitter le territoire du Québec sans l'autorisation de la ministre, nous a d'ailleurs fait savoir Mme Montpetit, hier soir. Mais ce classement patrimonial sera-t-il accordé à la toile de David? Et avant le 11 juin? Des incertitudes demeurent donc encore dans ce dossier.