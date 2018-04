Un Musée d'art contemporain «digne des attentes du public»

Le concept retenu embellira le quadrilatère de la Place des Arts et offrira un écrin de qualité pour l'art actuel canadien et international. «Un lieu digne des attentes du public», selon John Zeppetelli, directeur général et conservateur en chef du MAC. Un projet financé à parts égales par Québec et Ottawa (18,5 millions chacun) et par la Fondation du Musée d'art contemporain de Montréal.

Lumière et transparence

Avec des matériaux tels que l'acier inoxydable, le bronze et le verre, la transformation contemporaine du MAC privilégiera la lumière et la transparence. Pour marquer les esprits, dynamiser la mission du musée et attirer encore plus de visiteurs. «C'est un projet très enthousiasmant, a déclaré hier Alexandre Taillefer, président du conseil d'administration du MAC. Notre mission était d'accueillir plus de visiteurs, car l'art actuel est très populaire partout. À Londres, la Tate Modern est presque autant visitée que le British Museum. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas la même chose à Montréal»!

Une façade invitante

La façade qui avancera en direction de la rue Sainte-Catherine ne nuira pas aux spectacles de musique organisés tous les étés sur l'esplanade de la Place des Arts. D'une facture actuelle, elle abritera la grande entrée du musée, dite «en entonnoir», pour attirer et diriger le visiteur, et une boutique (comprenant une librairie et un café) aménagée à l'angle de la rue Jeanne-Mance et de la rue Sainte-Catherine «afin d'augmenter les revenus autonomes du musée». L'aspect transparent du MAC sera amplifié dans sa jonction avec l'esplanade par un impressionnant porte-à-faux.