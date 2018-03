L'Américain Michael Reeder sera en vedette à Mural

Michael Reeder

Une installation d'une artiste américaine sera placée dans le parc du Portugal. Quelques murales antérieures seront effacées, dont celle du Britannique Insa et l'oeuvre de l'Espagnol Ricardo Cavolo sur le plus grand mur du festival (près du 3527, boulevard Saint-Laurent). Ce mur sera confié cette année à Michael Reeder, un artiste texan qui sera la tête d'affiche de Mural.

«On est bien excités de l'avoir et qu'il fasse notre identité visuelle de la sixième édition. C'est nouveau pour nous, car on n'avait jamais eu d'éléments figuratifs dans notre identité visuelle, d'habitude très "design graphique"», estime Pierre-Alain Benoît, directeur général de Mural.

Diplômé de l'École des arts visuels de New York, Michael Reeder est connu pour ses oeuvres énigmatiques figuratives et abstraites créées avec des couleurs et des motifs contrastés. Un art à la fois technique et académique qui traite de l'identité. Ces dernières années, Reeder a réalisé des murales dans sa ville natale de Dallas et ailleurs aux États-Unis, notamment en Oregon, en Californie, au Michigan et en Floride.

L'artiste de 36 ans expose en solo dans des galeries américaines depuis trois ans. Il a déjà participé à une vingtaine d'expositions collectives, notamment à Londres, en Australie et une fois au Canada, à la galerie C.O.A, à Montréal, en 2015.

«On commence à le voir de plus en plus dans les foires, dit André Bathalon. Les gens reconnaissent ses visuels, ses personnages et le caractère stoïque de ses sujets. On est tombés sous le charme de l'individu qui a accepté l'an dernier de venir à Montréal cette année.»